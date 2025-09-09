primăria mărește prețurile la baia populară, stadion, lacul binder și baza obor

Primăria municipiului Sibiu va majora tarifele practicate de Serviciul Public Sport și Agrement. Se vor mări prețurile la Baia Populară, Stadionul Municipal, Lacul Binder și Baza Sportivă Obor.

Municipalitatea este nevoită să majoreze prețurile practicate de Serviciul Public Sport și Agrement, ca urmare a adoptării Legii nr. 141.2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Înainte ca proiectul de hotărâre să ajungă în Consiliul Local, el se află în dezbatere publică, până în 19 septembrie, timp în care sibienii pot depune propuneri, sugestii și opinii pe adresa primăriei.

Tariful pentru adulți pentru intrarea la bazin la Baia Populară se va mări la 30 de lei pentru o oră și 30 de minute. Copiii, elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu handicap vor plăti 18 lei. Adulții care vor să meargă la saună vor plăti 36 lei pentru 3 ore, iar copiii, elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu handicap vor plăti 26 lei. Pentru bazin+saună, adulții vor plăti 55 lei pe 3 ore, iar celelalte categorii vor plăti 35 lei. Pentru 2 ore de fitness adulții vor plăti 30 lei. Abonamentul lunar pentru adulți la bazin va crește la 410 lei. Toate tarifele sunt prezentate mai jos:

Și la Stadionul Municipal se măresc tarifele. Pentru evenimente fotbalistice (meciuri ale echipei naționale, meciuri interne) tariful va fi de 20.500 lei pe eveniment. Pentru un meci din Liga 2, tariful este de 12.200 lei, iar pentru meciuri din Liga 3 și Liga 4, tariful este de 6.100 lei pe eveniment. Toate tarifele sunt prezentate mai jos:

Primăria propune majorarea tarifelor și la Complexul de Agrement Lacul lui Binder. Tariful de acces la plajă pentru adulți va fi de 17 lei pe zi, iar pentru copiii cu vârste între 3 și 14 ani va fi 17 lei. Tariful de parcare va fi 3 lei. Toate tarifele sunt prezentate mai jos:

Și la Baza Sportivă Obor se măresc prețurile. Închirierile terenurilor de baschet, volei, handbal, minifotbal, tenis de câmp vor fi în continuare gratuite, dar doar pe bază de rezervare. Închirierea terenului de fotbal pentru meciuri va costa 2.050 lei pe eveniment, iar utilizarea terenului de fotbal pentru antrenamente va costa 610 lei pe oră.