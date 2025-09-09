sibienii au donat aproape 15.000 de lei la evenimentul gt brunch, pentru operațiile lui răzvan, băiatul grav bolnav din vâlcea

GT Brunch, organizat de Geanny Tattoo împreună cu Asociația „Timp și Suflet”, a transformat un weekend obișnuit într-o adevărată lecție de solidaritate și speranță. Evenimentul a avut un scop clar: să adune fonduri pentru Răzvan, un băiețel de doar 8 ani care se confruntă cu probleme medicale complexe și care are nevoie de intervenții chirurgicale costisitoare.

Pe 6 septembrie, strada Anul 1907, nr. 6A, din Sibiu a găzduit un eveniment cu adevărat special: GT Brunch, organizat de echipa Geanny Tattoo în parteneriat cu Asociația „Timp și Suflet”.

„A fost GT Brunch și a fost minunat! Arta, energia bună și solidaritatea s-au întâlnit într-o zi specială, în care oamenii cu suflet mare au arătat că binele se poate face și cu zâmbetul pe buze. Atmosfera a adus împreună prieteni, voluntari și artiști, într-un cadru cald, creativ și plin de viață, organizat de echipa Geanny Tattoo, cărora le mulțumim din suflet”, a declarat Cătălina Tămașel, fondatoarea Asociației „Timp și Suflet”.

„O experiență pe care n-o vom uita”

Echipa Geanny Tattoo a vorbit cu emoție despre prima ediție a evenimentului:

„Weekendul trecut am trăit o experiență pe care n-o vom uita prea curând. GT Brunch nu a fost doar un eveniment, ci o seară în care am demonstrat că atunci când oamenii își unesc forțele, se pot întâmpla minuni.

Deși numărul de participanți nu a fost foarte mare, inimile au fost uriașe. Mulți au ales să doneze chiar dacă nu au putut fi fizic lângă noi, iar rezultatul a fost peste așteptări: 14.980 lei strânși pentru micuțul Răzvan.

A fost o noapte pe cinste, plină de activități creative, muzică bună, voie bună și momente speciale, toate posibile datorită sponsorilor noștri. Fiind primul eveniment caritabil de acest tip pe care l-am organizat, am intrat cu emoții, dar am ieșit cu o singură certitudine: vom continua! Următoarele ediții vor aduce cu siguranță și mai mulți oameni alături de cauzele noastre.

Până acum eram cunoscuți mai ales pentru tatuajele noastre și pentru cele două petreceri dedicate clienților. Urmează curând și a treia petrecere, ca să le mulțumim că sunt mereu alături de noi. Dar, prin GT Brunch, am arătat că distracția și faptele bune pot merge perfect mână în mână. Mulțumim tuturor celor care au fost parte din GT Brunch – fie la locație, fie printr-o simplă donație. Împreună am scris o poveste frumoasă pentru Răzvan și suntem convinși că nu ne vom opri aici!”

O zi de bucurie și solidaritate

Evenimentul a fost mai mult decât o simplă adunare de oameni: a fost o zi în care distracția și generozitatea s-au împletit. Organizatorii au pregătit ateliere de pictură pe pânză și plasă textilă, sesiuni de pictură live și chiar un cinema cu diafilm, menit să aducă un strop de nostalgie. Cei mici s-au bucurat de pictură pe față și activități creative, iar adulții au descoperit experiențe foto inedite, tatuaje temporare sau chiar posibilitatea de a se tunde pe loc. Muzica live și DJ-ul au întreținut atmosfera, iar plimbările retro cu Dacia 1300, oferite de Dacia Nostalgia, au adus un plus de farmec evenimentului. Cocktailurile fresh pregătite de Mon Café Sibiu și Pascoobar și preparatele culinare de la Karpaten Premium Angus au completat experiența.

Uniți pentru Răzvan

Răzvan se confruntă cu parapareză spastică, hipospadias peno-scrotal și incontinență urinară și fecală, necesitând intervenții medicale complexe și costisitoare. „Răzvan are doar 8 ani, dar viața lui înseamnă mai multă suferință decât joacă, mai multe drumuri la medici decât în parc, mai multe bătălii decât ar trebui să ducă un copil la vârsta lui. Împreună luptăm pentru el – iar noi, cei din comunitate, putem face diferența”, spune Cătălina Tămașel.

Operația recentă, realizată la Spitalul Regina Maria din Brașov, a decurs cu succes, însă urmează și alte intervenții. „Vrem să-i fim alături în continuare. Dar nu putem singuri. Avem nevoie de toți cei care pot să dea o mână de ajutor”, a adăugat Tămașel.

Rezultatele GT Brunch

Datorită implicării participanților, voluntarilor, artiștilor și partenerilor, s-a strâns suma de 14.980 lei, care va fi folosită pentru tratamentele și intervențiile medicale necesare lui Răzvan. „Răzvan va avea în continuare nevoie de noi, de noi toți, să-i fim alături pentru că mai urmează și alte intervenții chirurgicale. La final, nu putem decât să spunem cât de bucuroși și cât de norocoși suntem că ne aflăm de partea aceasta a baricadei – partea celor care pot ajuta! Să ne țină Dumnezeu sănătoși, astfel încât să nu ajungem niciodată în categoria celor care au nevoie disperată de sprijin”, a concluzionat fondatoarea asociației.

Împreună pentru bine

GT Brunch a demonstrat că solidaritatea, bunătatea și implicarea comunității pot transforma vieți. „Mulțumim tuturor celor implicați – voluntari, artiști, parteneri, participanți și donatori – pentru Timpul și Sufletul dăruit. Împreună am arătat că lumea devine mai bună atunci când ne unim pentru bine”, a mai spus Tămașel.