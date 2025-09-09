sibiul primește finanțare pentru 16 autobuze electrice și 10 stații de încărcare. investiția depășește 24 milioane euro 

Sibiul primește finanțare europeană nerambursabilă pentru modernizarea sistemului de transport public în comun. Primăria va achiziționa 16 autobuze electrice, de diferite mărimi, dar și 10 stații de încărcare. În cadrul aceluiași proiect se va moderniza și strada Salcâmilor.

Municipiul Sibiu a depus proiectul „Modernizarea sistemului de transport public de călători” pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, prin care se sprijină modernizarea și decarbonizarea transportului public, stimularea transportului nemotorizat și electric, precum și digitalizarea sistemelor de trafic. Cererea de finanțare a fost selectată pentru finanțare după etapa de evaluare tehnică și financiară, prin decizia Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru din 26 august 2025.

Valoarea totală a proiectului este de 121.958.745,13 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă este 116.109.870,05 lei inclusiv TVA.

Proiectul are două componenta, prima vizând achiziționarea a 10 autobuze electrice de 18 metri, 6 autobuze electrice de 12 metri, 2 stații de încărcare rapidă și 8 stații de încărcare lentă. Fiecare autobuz va fi dotat cu sisteme inteligente de transport, validatoare, sistem de informare călători, sistem de supraveghere video, sistem de numărare călători și internet. Se vor monta 6 automate de bilete și se va actualiza aplicația de management a flotei. Componenta a doua a proiectului vizează modernizarea străzii Salcâmilor pe o lungime de 2.130 metri, respectiv modernizarea spațiului carosabil, inclusiv crearea de piste de biciclete în dublu sens cu o lățime totală de 2,5 metri, realizarea rețelei de canalizare pluvială și realizarea sistemului de iluminat stradal.

Consilierii locali se vor întruni miercuri, în ședință extraordinară, pentru a aproba proiectul și valoarea totală a acestuia, dar și contribuția proprie a municipiului, reprezentând cheltuielile neeligibile și contribuția de 2% din valoarea eligibilă, în cuantum de 2.322.198 lei cu TVA.