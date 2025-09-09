talent liceal pe simeze la mediaș: expoziția „suflet în culoare” a cătălinei părău, elevă la liceul „axente sever

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează la sediul Muzeului Municipal Mediaș expoziția temporară de pictură „Suflet în Culoare” a tinerei artiste Cătălina Părău.

Cătălina este elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Axente Sever” și este pasionată de pictură. În cadrul acestei expoziții, artista ne propune o serie de lucrări realizate în tehnica picturii în ulei. Genurile abordate sunt natura statică și peisajul realizate într-o manieră clasică. În picturile ei se poate observa sensibilitate, bogăție cromatică și lejeritatea jocului dintre lumini și umbre, astfel încât lucrările sale captează atenția privitorului de la primul contact vizual.

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 11 septembrie 2025, de la ora 16, la sediul Muzeului Municipal Mediaș, str. Mihai Viteazul nr. 46. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 11 – 25 septembrie 2025.