tentativă de viol și agresiune la sadu cu partenerul de față

Polițiștii din Cisnădie au reținut un bărbat de 36 de ani, din Sadu, după un incident violent petrecut în noaptea de 6 spre 7 septembrie, în aceeași localitate.

Ancheta arată că individul s-a certat cu doi cunoscuți, un bărbat de 39 de ani și concubina acestuia, o femeie de 32 de ani, care locuiau împreună. Nervos și dornic să își intimideze victima masculină, agresorul ar fi intrat fără drept în locuința acestora, unde l-ar fi lovit pe bărbat și ar fi încercat să o violeze pe femeie. În tot acest timp, le-ar fi adresat amenințări cu acte de violență.

Scandalul a fost auzit de o vecină de 37 de ani, care a sunat la 112 și a alertat autoritățile.

Bărbatul a fost reținut pe 8 septembrie, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe, amenințare, tentativă de viol și violare de domiciliu. Ulterior, a fost prezentat Judecătoriei Sibiu, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

 

