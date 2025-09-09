turrepitz, somelier pentru o zi: medieșenii invitați la weinfest și oktoberfest boutique

Turrepitz, paznicul cetății Mediaș într-o nouă prezentare – Schmecker, la două evenimente!

Weinfest Mediaș, care a debutat cu prima ediție în 2018 va avea loc așa cum ne-am obișnuit în al treilea weekend din Septembrie, anul acesta în zilele de 19, 20 și 21. Un eveniment social deosebit dedicat istoriei, culturii și tradițiilor vinului, simultan cu dezvoltarea turismului și conștientizarea comunității referitor la importanța orașului în istoria viticulturii internaționale.

Anul acesta Turrepitz îmbracă hainele de somelier să prezinte lumii legenda lui Schmecker și calitățile lui de degustător. Meniul principal ca în fiecare an este degustarea vinurilor la care se adaugă surprize muzicale, culinare și vizuale în Vechea Metropolă de vin a Transilvaniei.

De asemenea, în perioada 26-28 Septembrie va avea loc evenimentul Oktoberfest Boutique unde aveți ocazia să desgustati beri artizanale și gastronomie într-un ambient deosebit.

Ambele evenimente vor avea loc în Piața Castelului din Mediaș, în ambientul feeric pe care doar această locație îl poate oferi. Toate sub sloganul “Peste 800 de ani de istorie, inovație și gust” din strategia pe promovare turistică “ Mediaș – Nucleul Transilvaniei”

Programul pentru ambele evenimente va fi:

Vineri 18.00 – 23.00

Sâmbătă 16.00 – 24.00

Duminică 18.00- 23.00