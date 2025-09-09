un nou semafor pentru pietoni va fi pus în funcțiune pe strada ștefan cel mare

Primăria Municipiului Sibiu continuă investițiile pentru creșterea siguranței pietonilor pe străzile cu trafic intens. O trecere de pietoni de pe strada Ștefan cel Mare, în zona blocului nr. 147, a fost dotată cu semafor și buton de cerere.

În prezent, semaforul funcționează pe galben intermitent, pentru ca șoferii să se obișnuiască cu noul echipament. De joi, 11 septembrie, acesta va fi pus în funcțiune și va fi necesar ca șoferii să respecte culoarea semaforului, acordând prioritate pietonilor.

Anul acesta, astfel de semafoare au fost instalate și în alte două zone cu trafic intens: pe str. Bâlea (la intersecția cu str. Lector și Izvorului) și pe str. Turnului (lângă piața agro-alimentară Cibin).

Primăria recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită în aceste zone și să respecte regulile de circulație pentru protecția pietonilor.