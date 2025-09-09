un weekend plin de joacă, ateliere și delicii pentru întreaga familie, la hosman, la happy kids. chill parents

Curtea Bisericii Fortificate din Hosman se transformă, pentru două zile, pe 13 – 14 septembrie 2025, în cel mai vesel loc din județ. Festivalul „Happy Kids.Chill Parents” revine cu o ediție de toamnă, back to school, dedicată copiilor și părinților care își doresc să petreacă timp de calitate împreună.

Pe parcursul întregului weekend, vizitatorii vor descoperi un program variat, care îmbină joaca, educația și relaxarea. Cei mici se pot bucura de teatru interactiv cu Imaginarium Creative Hub, de ateliere creative și activități educative oferite de Die Giraffe Kinderzentrum, Grădinița nr. 28, Parkkindergarten și Park Afteschool, Petreceri pentru copii Sibiu, și Kindernest. Întreaga familie este invitată să pornească într-o mică aventură pe șine, cu plimbarea cu Mocănița de la Cornățel la Hosman, iar cei pasionați de mișcare sunt așteptați la atelierul de kickboxing susținut de Popa Ionuț, duminică de la ora 12:00.

Distracția nu se oprește aici.

Pe tot parcursul zilei, copiii vor avea la dispoziție tobogane și castele gonflabile, un iglu plin de baloane și zone de joacă special amenajate, unde vor găsi facepainting, ateliere de pictură, dans, jocuri și cântece oferite de cei de la Unique Smile, dar și joacă cu animăluțe pufoase unde cei mici vor putea hrăni găini și iepurași. Cei care doresc să suprindă mireasma și culorile toamnei sunt invitați să participe la atelierul de lumânări susținut de Candle, Joy & Spirit.

Foto: KLEO

Pentru părinți, festivalul este o ocazie de a se relaxa, cu o cafea de la Sperto Kaffee sau un pahar răcoritor de la Pasaj Bar sau Bere Augusta de la Avrig. Pofticioșii se pot răsfăța cu preparate delicioase de la Restaurant Pasaj, cu sushi, înghețată sau cu fructe cufundate într-o fântână de ciocolată belgiană.

Accesul la festival se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat online sau direct de la intrarea la eveniment. Activitățile pentru cei mici sunt gratuite în cadrul evenimentului. Programul zilnic se desfășoară între orele 10:00 și 19:00.

Costul unui bilet este de 40 lei/bilet de o zi și 60 de lei/ bilet pe două zile. Copiii cu vârsta până la 10 ani au acces gratuit. 20 de lei din costurile fiecărui bilet merg către Asociația Sus Inima, o organizație de sprijin oncologic care are grijă ca nimeni să nu treacă singur prin cancer.

„Happy Kids, Chill Parents” este o invitație la conectare, la bucuria de a fi împreună și la crearea de amintiri simple și frumoase în familie și alături de prieteni. Organizatorii așteaptă cu brațele deschise toți copiii, părinții, bunicii și prietenii pentru două zile în care zâmbetele și buna dispoziție vor fi la ele acasă.

Mai multe detalii pot fi găsite pe paginile de social media Happy Kids.Chill Parents, pe Facebook (https://www.facebook.com/p/Happy-Kids-Chill-Parents-100087405142166/) și Instagram (https://www.instagram.com/happykids.chillparents/)