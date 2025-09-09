violență domestică între ialomițeni la sibiu soldată cu ordin de protecție

Ordin de protecție provizoriu emis împotriva unui bărbat pentru violență domestică.

La data de 8 septembrie, polițiștii Secției de Poliție Urbană Sibiu au fost sesizați de o femeie de 43 de ani, din Ialomița, care a reclamat că ar fi fost agresată fizic și amenințată de partenerul său, un bărbat de 35 de ani, tot din Ialomița.

În urma verificărilor și aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat că exista un pericol iminent pentru viața, integritatea fizică și libertatea victimei. Ca urmare, asupra bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu și i-a fost impus un sistem electronic de supraveghere.

Autoritățile reamintesc că sesizarea promptă a violenței domestice poate preveni situațiile grave și proteja victimele.