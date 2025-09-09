weekend satisfăcător pentru pasionații auto: bijuterii pe roți cuceresc sibiul la classic rally

În weekendul 12–13 septembrie 2025, județul Sibiu devine gazda unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente pentru pasionații de automobile istorice: Sibiu Classic Rally, raliu de regularitate organizat de Retromobil Club România, Filiala Sibiu.

Spre deosebire de raliurile de viteză, competițiile de regularitate pun accent pe respectarea timpilor și orientare, nu pe rapiditate. Participanții vor concura la volanul unor mașini istorice produse între anii ’30 și ’90, fiecare model având propria poveste și eleganță.

La start sunt așteptate aproximativ 40 de echipaje din întreaga țară, pregătite să-și testeze precizia și spiritul de echipă pe traseele pitorești ale Transilvaniei. Publicul va putea admira mașinile înainte de start: vineri, 12 septembrie, între orele 8-10 în Piața Mare, și sâmbătă, 13 septembrie, între 8-10 și 17-20, în Piața Habermann. Primăria Sibiu susține evenimentul, oferind centrul orașului ca loc de întâlnire pentru pasionați și vizitatori.

Traseul ediției din acest an străbate localități pline de istorie și tradiție, precum Săliște, Tilșca, Poiana Sibiului, Jina, Apoldu de Sus, Agnita, Merghindeal, Cincșor, Viștișoara, Cârțișoara, Avrig și Tălmaciu, oferind participanților ocazia de a descoperi frumusețea autentică a zonei.

„Sibiu Classic Rally nu este doar o competiție, ci o poveste despre pasiune, eleganță și patrimoniu. Îi invităm pe toți să se bucure de spectacolul mașinilor istorice pe drumurile pitorești ale județului Sibiu”, a declarat Giurgiu Octavian, reprezentant județean al filialei RCR Sibiu.

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul sponsorilor principali: Bilstein, Strabag, Max Auto Shop și Carvibes.ro.