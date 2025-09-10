accident cu 3 mașini pe șoseaua sibiului. șoferul vinovat, beat criță

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Sibiu, a fost implicat într-un accident rutier în dimineața zilei de 9 septembrie, pe Șoseaua Sibiului, pe direcția Șelimbăr – Sibiu. Conducând sub influența alcoolului, acesta nu a păstrat distanța regulamentară și a lovit un autoturism aflat în fața sa, proiectându-l într-o altă mașină, condusă pe același sens.
Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.
Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o concentrație de 1,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Poliția Municipiului Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
