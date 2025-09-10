atac șocant în sua: charlie kirk, apropiat al lui trump, împușcat la un eveniment public / video

Charlie Kirk, împușcat în timpul unui eveniment universitar din Utah. Donald Trump: „Trebuie să ne rugăm cu toții pentru el”

Charlie Kirk, director executiv și cofondator al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley, relatează Associated Press.

Incidentul șocant a avut loc în curtea Sorensen Center, acolo unde Kirk susținea o dezbatere sub sloganurile „The American Comeback” și „Prove Me Wrong”. În timpul discursului, s-a auzit un foc de armă, iar imaginile surprinse de participanți arată cum liderul conservator ridică mâna dreaptă în timp ce un jet de sânge îi țâșnește din partea stângă a gâtului. Publicul a izbucnit în țipete și panică, mulți dintre spectatori fugind în toate direcțiile.

Organizația Turning Point a confirmat atacul: „Confirmăm că a fost împușcat și ne rugăm pentru Charlie”, a declarat Aubrey Laitsch, directorul de relații publice.

Reacții și context tensionat

Fostul președinte Donald Trump a transmis un mesaj pe Truth Social: „Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un tip grozav din toate punctele de vedere. Dumnezeu să-l binecuvânteze!” Mesaje de susținere au venit și din partea mai multor oficiali republicani.

Jason Chaffetz, fost congresman din Utah, prezent la eveniment, a declarat pentru Fox News că focul de armă părea tras de aproape și a criticat prezența redusă a poliției: „Utah este unul dintre cele mai sigure locuri de pe planetă, pur și simplu nu avem astfel de lucruri”.

Incidentul are loc pe fondul intensificării violenței politice din SUA. Printre atacurile recente se numără asasinarea unei deputate din Minnesota și a soțului acesteia, atacul cu bombe incendiare asupra unei parade din Colorado și incendierea casei guvernatorului din Pennsylvania. Cel mai notoriu caz rămâne împușcarea lui Donald Trump la un miting electoral anul trecut.

Cine este Charlie Kirk

Fondată în 2012, Turning Point USA a devenit una dintre cele mai influente organizații conservatoare de tineret din Statele Unite, susținând politici cu impozite reduse și un guvern limitat. Charlie Kirk, care la început a fost privit cu scepticism, a devenit un apropiat al familiei Trump și o figură constantă la televiziunile conservatoare, implicându-se activ în războaiele culturale din SUA.