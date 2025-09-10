bărbat în comă după ce a căzut cu o trotinetă în mediaș

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a suferit un grav accident la Mediaș. Acesta a căzut cu o trotinetă electrică și a intrat în comă. Ambulanța l-a dus de urgență la spital.

Polițiștii rutieri și echipajele medicale au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs în municipiul Mediaș, pe strada Stăvilarului. Un bărbat a căzut cu o trotinetă. „Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaș, un localnic în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a se stabili, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma evenimentului, bărbatul a suferit răni grave. Potrivit reprezentanților SAJ Sibiu, el s-a lovit la cap. „Echipajele SAJ au găsit bărbatul în stare de inconștiență, în stare de comă. Bărbatul a fost intubat și transportat la CPU Mediaș, el suferind un traumatism cranian grav”, transmite Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mediaș efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs autoaccidentul și luarea măsurilor legale în consecință. Fără mari probleme de trafic în zonă.