bloc între case pe ștefan cel mare, motiv de revoltă: locuitorii vin cu argumente împotriva proiectului

O casă și un garaj situate pe strada Ștefan cel Mare din Sibiu urmează să fie demolate pentru a face loc unui bloc de locuințe colective. Proiectul a generat nemulțumirea locuitorilor din zonă, care au lansat o petiție online împotriva construcției. (DETALII AICI)

Peste 180 de locuitori ai străzii Ștefan cel Mare au semnat o petiție împotriva construirii unui bloc cu șase niveluri (S+P+3+R) pe terenul de la numărul 67. Terenul are o suprafață de 912 metri pătrați și este o proprietate privată și se află într-o zonă de case. Conform proiectului, pe acest teren se va ridica un imobil colectiv, ceea ce presupune demolarea casei și a garajului existente.

Cinci motive de opoziție enumerate de locuitori

Semnatarii petiției aduc cinci argumente principale pentru care consideră că proiectul ar avea un impact negativ asupra zonei:

1. Aglomerație și trafic intensificat din cauza spațiilor comerciale.

Oamenii subliniază că strada este zilnic afectată de coloane de mașini, mai ales în orele de vârf, din cauza traficului care vine dinspre autostradă, cartierul Vasile Aaron, Agnita sau Șelimbăr, în direcția centrului orașului.

„Blocul include două magazine pe întreaga suprafață a parterului, ceea ce va intensifica traficul și aglomerația. Integrarea acestor spații comerciale va atrage un flux suplimentar de persoane și vehicule, atât pentru aprovizionare, cât și pentru cumpărători. Zona este deja aglomerată, iar prezența acestor magazine, cu doar două locuri de parcare alocate, va amplifica problemele de trafic și va crea disconfort pentru locuitori și pentru cei care frecventează biserica din apropiere”, se arată în petiție.

2. Acces inadecvat și riscuri pentru siguranța rutieră.

Accesul la teren se face printr-un gang îngust, care iese direct într-o zonă intens circulată, chiar în dreptul unei treceri de pietoni. „Această configurație este nepotrivită pentru un imobil colectiv. Gangul nu permite circulația normală a vehiculelor și generează riscuri de accidente. În plus, accesul serviciilor de urgență (pompieri, ambulanțe) sau de salubritate este serios îngreunat, ceea ce pune în pericol siguranța locuitorilor”, se mai subliniază în petiție.

3. Insuficiența locurilor de parcare

Construcția unui bloc presupune un număr ridicat de locatari și, implicit, de autoturisme. „În lipsa unor locuri de parcare suficiente, consecințele vor fi parcarea ilegală pe trotuare, blocarea accesului în fața porților și ocuparea carosabilului. Situația va afecta intervențiile serviciilor de urgență și va reduce calitatea vieții în cartier”, mai spun semnatarii.

Aceștia subliniază că proiectul, în forma actuală, nu oferă soluții clare și conforme privind parcările.

4. Infrastructură subdimensionată: apă și canalizare

Locuitorii susțin că infrastructura existentă este deja suprasolicitată. „Presiunea apei este scăzută în orele de vârf, iar rețeaua de canalizare refulă frecvent. Problemele sunt recurente, fiind semnalate și pe străzile adiacente, precum Măgura”, se mai arată în petiție.

5. Nerespectarea caracterului urbanistic al zonei

Cartierul este format în principal din case cu regim de înălțime redus (P sau P+1) și include și o biserică, ceea ce conferă zonei un caracter tradițional, specific zonelor rezidențiale din Sibiu. „Construirea unui imobil cu șase niveluri ar contraveni specificului urbanistic și ar afecta estetica, coerența arhitecturală și confortul locuitorilor.”

Prin petiția transmisă autorităților, locuitorii solicită refuzarea eliberării autorizației de construire pentru imobilul propus în forma actuală, reanalizarea impactului urbanistic, tehnic, social și de mediu asupra cartierului și respectarea Codului Civil, articolul 612, și includerea unui studiu de înscriere în documentația tehnică. De asemenea, solicită ca documentația tehnică să cuprindă studiul de înscriere și respectarea codului civil art. 612”.

Reamintim că sibienii sunt invitați să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru „Demolare construcții existente și construire imobil mixt locuințe și funcțiuni comerciale, realiniere conform UTR RrM, dezmembrare, amenajări exterioare”. Observațiile pot fi trimise în perioada 29 august – 15 septembrie, fiind necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUD-ului.

