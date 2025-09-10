circ total în parlament: replici dure și jigniri la o dezbatere pe tema legii culturii

Dezbaterea proiectului de lege Pl-x 89/2024, menit să simplifice procesele de investiții în domeniul culturii, s-a transformat marți într-un adevărat circ la Camera Deputaților. Conflictul a fost declanșat de atacurile deputatului AUR Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru Cultură, care a criticat conducerea Ministerului Culturii de către UDMR, acuzând lipsa de interes pentru cultura națională.

„Ce mai este cultura? Contează pentru noi cultura națională? Un partid care are 5%, o asociație etnică, a dat ministrul Culturii – UDMR. Este o premieră! Putem să discutăm și de competența altor miniștri – la Externe, doamna ministru nu știe că Dobrogea e parte a României, nu știe nici numele președintelui Ucrainei”, a afirmat Neamțu, relatează Digi24.

Replica a venit rapid din partea deputatului USR Csoma Botond, care l-a acuzat pe Neamțu de fascism. „Fasciștii etnicizau cultura. Sper ca, în calitate de om cultivat, să știți acest lucru. Nu e o premieră când un etnic maghiar conduce Ministerul Culturii. Să vă fie rușine!”, a declarat Botond.

Conflictul s-a intensificat când deputatul USR Alexandru Dimitriu l-a numit pe Neamțu „propagandist putinist infect”, criticând modul în care acesta a atacat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu: „Domnule Neamțu, sunteți cea mai joasă specie de parlamentar care a putut să intre în Parlament, convertit dintr-un propagandist putinist infect. Ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. Nu înțelegeți că femeile trebuie respectate.”

În replică, Neamțu a făcut o declarație controversată: „Probabil că dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit, nu?”

Disputa verbală a captat atenția tuturor participanților, evidențiind tensiunile politice și divergențele ideologice dintre deputați pe tema culturii și a conducerii ministerelor.

Proiectul de lege dezbătut vizează simplificarea procedurilor de investiții în cultură, însă tensiunile din Parlament au eclipsat subiectul principal, transformând discuțiile într-un schimb agresiv de replici și acuzații.