clipuri virale pentru siguranța bicicliștilor: proiectul care arată realitatea crudă din sibiu

Asociația Urban Bike Revolution, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu – Serviciul Rutier, lansează campania media „Cum circulăm în siguranță?”, cpnstând în o serie de materiale video scurte dedicate tuturor celor care folosesc bicicleta ca mijloc de transport sau recreere în oraș, dar și șoferilor. Sub motto-ul „Respectul reciproc salvează vieți”, campania atrage atenția asupra situațiilor reale din traficul sibian și propune soluții simple pentru o conviețuire mai sigură între bicicliști și șoferi.

Proiectul a pornit de la experiențe și situații cotidiene trăite în comunitatea de utilizatorii de bicicletă, unde mulți dintre aceștia s-au confruntat cu atitudini ostile sau chiar agresive din partea șoferilor. Scopul campaniei este creșterea gradului de conștientizare și de responsabilitate în trafic, atât pentru cei aflați la volan, cât și pentru utilizatorii vulnerabili – bicicliștii.

„Infrastructura deficitară și lipsa unei culturi a responsabilității față de cei vulnerabili transformă utilizatorul de bicicletă – chiar și pe cei mai experimentați și încrezători – în potențiale victime. Din păcate, ca societate, încă nu căutăm soluții pentru un mixt sustenabil de transport, ci ne focusăm mai mult pe fluidizarea traficului. Prin acest proiect, ne dorim să aducem vizibilitate asupra problemelor reale și să sprijinim un comportament mai responsabil în trafic”, a declarat Andrei Rusu, de la Urban Bike Revolution.

La rândul său, Ionuț Natea, reprezentant al Serviciului Rutier al IPJ Sibiu, subliniază rolul educației și al disciplinei în trafic:

„Din păcate, atât la nivel național, cât și local, avem multe evenimente rutiere în care sunt implicați bicicliști. De multe ori, indisciplina cauzată de lipsa cunoștințelor privind conduita în trafic îi transformă în victime. Proiectul la care am contribuit și noi cu expertiză tehnică are rolul de a aduce puțină mai multă claritate în diversele situații de trafic cu care ne confruntăm zi de zi în Sibiu.”

Inițial, proiectul a pornit de la 7–8 situații, dar numărul acestora a crescut la peste 20, reflectând complexitatea interacțiunilor din trafic. Materialele video, fiecare cu o durată de maximum 60 de secunde, sunt disponibile pe principalele platforme de socializare – Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin și TikTok – și abordează teme precum circulația pe sens unic, traversarea intersecțiilor, vizibilitatea și echiparea corespunzătoare, acestea urmând să fie disponibile treptat la un interval de 2 zile.

Campania își propune să ofere sprijin concret celor care se simt nesiguri pe bicicletă, să crească gradul de respect și acceptanță și, implicit, nivelul general de siguranță în trafic.