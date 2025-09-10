Consilierii locali au revocat hotărârea prin care elevii de la „Caragiale” erau relocați în clădirea „Alma Mater”. Ce urmează

Consilierii locali au revocat, în ședința extraordinară de miercuri, hotărârea prin care mai mulți elevi de la Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” erau relocați în clădirea Universității „Alma Mater”. Copiii vor învăța în alte spații pe perioada lucrărilor programate din această toamnă.

Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Sibiu urmează să fie supusă unor lucrări de reabilitare energetică. Din acest motiv, mai multe clase trebuie relocate într-un alt spațiu. Primăria a găsit inițial o soluție temporară, și anume ca 15 clase de elevi să fie mutate în clădirea „Alma Mater” de pe strada Someșului, aflată în apropierea școlii. Consilierii locali au aprobat și un proiect de hotărâre în acest sens, iar primăria a bătut palma cu proprietarul clădirii, închiriind spațiile necesare contra sumei de 10.500 de euro pe lună. Soluția a fost însă contestată de părinți, motiv pentru care, după mai multe discuții, s-a luat o altă decizie.

Consilierii locali au trebuit astfel să revoce hotărârea prin care erau închiriate spațiile universității „Alma Mater”, motiv pentru care, miercuri, s-au întrunit la ședința extraordinară.

Vă reamintim că, în urma discuțiilor purtate cu părinții, nouă dintre clase vor fi amenajate în incinta Stadionului Municipal, 5 clase vor fi mutate în containere speciale instalate la Școala Gimnazială Nr. 25, iar o clasă va rămâne în clădirea nouă a Școlii „Caragiale”. Dar, deocamdată, până se vor face toate aceste amenajări, elevii rămân în școala lor. (DETALII AICI)

Conducerea Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” a publicat un mesaj pe rețelele de socializare la începutul noului an școlar, vorbind despre relocarea unor clase. „În acest an școlar o să avem din nou o parte din elevii noștri relocați în alte spații (între anii 2020-2022 am avut alți 130 de elevi în această situație), trebuie să aplicăm noi schimbări legislative ce duc la modificări de fond ale organizării școlii (număr de elevi crescut pe clasă, creșterea normelor, atribuții suplimentare pentru angajați), să gestionăm tensiunile apărute în spațiul public, etc. În fața acestor provocări, avem nevoie mai mult ca oricând de răbdare, colaborare și încredere reciprocă. Unitatea nu înseamnă uniformitate, ci respect și înțelegere în ciuda diferențelor. Schimbarea aduce disconfort, dar și șansa de a ne testa maturitatea ca școală și comunitate”, se arată în postare.