csu sibiu va juca miercuri finala memorialului tordai. va întâlni din nou pe csm tg. mureș

CSU Sibiu va juca miercuri, de la ora 19.30, finala Memorialului Elemer Tordai, în Sala Transilvania, contra lui CSM Tg. Mureș.

Sibiul a reușit să câștige marți seara la limită în semifinala jucată la Memorialul Elemer Tordai, contra lui Neftchi Baku (Azerbaidjan), scor 93-92.

Azerii au condus în primul sfert cu 14 puncte, scor 10-24. Echipa sibiană a revenit și după 10 minute, oaspeții mai aveau doar avans minim, 25-26. CSU a trecut la timonă în sfertul secund, iar la pauză era în avantaj, scor 50-46.

În sfertul al treilea, Sibiul și-a mărit ecartul și la 10 puncte și conducea cu 74-68 după 30 de minute de joc. Baku a relansat meciul în ultimul sfert și a condus chiar cu 92-89. Randolph a decis însă finalul pentru ardeleni și CSU s-a impus cu 93-92.

În cealaltă semifinală, CSM Tg. Mureș a câștigat disputa cu CSM Tg. Jiu, scor 83-78. Sibiu și Tg. Mureș s-au mai întâlnit în două jocuri de verificare, împărțindu-și victoriile.

Miercuri, 10 septembrie, de la ora 17.00 este programată finala mică, Neftchi Baku – CSM Tg. Jiu. Finala mare a Memorialului Tordai, CSU Sibiu – CSM Tg. Mureș va începe miercuri, la ora 19.30, tot la Sala Transilvania.

Clubul sibian onorează astfel memoria celui care a fost Elemer Tordai, baschetbalist şi antrenor secund al Sibiului, cât şi jucător cu 112 prezențe la naţională. Celebrul număr 9 a adus Sibiului singurele titluri naționale din istoria clubului, cele din 1995 și 1999, dar s-a stins prematur din viață, în 2007.

CSU: Randolph 23, Stone, 15, Zetos, Blidaru, 11, Edwards 10, Roschnafsky 10, Fîntînă 9, Pratt 3, Sledinschi, Drăgan, Mitrache.

S-a acordat bursa Radu Mușoaie

În memoria lui Radu Mușoaie, un suporter devotat al baschetului sibian, clubul CSU a inițiat în premieră o bursa ce-i poartă numele. Mulțumită donațiilor suporterilor, juniorul Filip Nikolaidis, de la CSU Andu Sibiu (14 ani) , a participat la Campul Lucentum Alicante, organizat de IG Hoops la Sibiu. Diploma a fost înmânată de Cezar Ardelean, nepotul lui Radu Musoaie.

După Memorialul ”Tordai”, sibienii merg în 13-14 septembrie la Ploiești, la un triunghiular organizat de echipa gazdă, Petrolul și la care mai vine Dinamo București. Ultimul meci de verificare este stabilit pe 18 septembrie, la Brașov, cu Corona.