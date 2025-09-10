csu triumfă la memorialul tordai. sibiul a bătut mureșul

CSU Sibiu a câștigat miercuri seară Memorialul Elemer Tordai, învingând în finală pe CSM Târgu Mureș, scor 78-74.
După ce a câștigat marți semifinala cu azerii de la Neftchi Baku, CSU a jucat miercuri finala Memorialului Tordai, cu CSM Tg. Mureș. Sibienii nu l-au folosit în cele două zile din Sala Transilvania pe Adamovic.
Primul sfert a fost controlat de Tg. Mureș, care a condus cu 28-21 după 10 minute. Cel de-al doilea sfert a fost unul echilibrat, iar la pauza mare mureșenii aveau 42-34.
CSU s-a redresat în sfertul al treilea, când a redus din diferență, 54-58 după 30 de minute. Echipa lui Geert Hammink a întors rezultatul în ultimele cinci minute și s-a impus la final cu 78-74.
Principalii marcatori ai CSU au fost MJ Randolph și Keith Stone, ambii cu 18 puncte, iar Eduard Roschnafsky a contribuit cu 10 puncte.
În finala mică a competiției, CSM Tg. Jiu a învins pe Neftchi Baku, scor 83-81 (38-48). Gorjenii au revenit spactaculos în ultimul sfert, adjudecat cu 29-13.
