csu triumfă la memorialul tordai. sibiul a bătut mureșul

CSU Sibiu a câștigat miercuri seară Memorialul Elemer Tordai, învingând în finală pe CSM Târgu Mureș, scor 78-74.

După ce a câștigat marți semifinala cu azerii de la Neftchi Baku, CSU a jucat miercuri finala Memorialului Tordai, cu CSM Tg. Mureș. Sibienii nu l-au folosit în cele două zile din Sala Transilvania pe Adamovic.

Primul sfert a fost controlat de Tg. Mureș, care a condus cu 28-21 după 10 minute. Cel de-al doilea sfert a fost unul echilibrat, iar la pauza mare mureșenii aveau 42-34.

CSU s-a redresat în sfertul al treilea, când a redus din diferență, 54-58 după 30 de minute. Echipa lui Geert Hammink a întors rezultatul în ultimele cinci minute și s-a impus la final cu 78-74.

Principalii marcatori ai CSU au fost MJ Randolph și Keith Stone, ambii cu 18 puncte, iar Eduard Roschnafsky a contribuit cu 10 puncte.

În finala mică a competiției, CSM Tg. Jiu a învins pe Neftchi Baku, scor 83-81 (38-48). Gorjenii au revenit spactaculos în ultimul sfert, adjudecat cu 29-13.