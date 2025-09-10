data la care începe oficial toamna și când are loc echinocțiul

Pe 22 septembrie începe oficial toamna astronomică, ziua în care durata zilei și a nopții sunt aproape egale pe toată planeta.

Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie. Acest moment marchează începutul toamnei astronomice, spre deosebire de toamna meteorologică.

Fenomenul se datorează poziției Pământului în raport cu Soarele. În acest moment, axa planetei noastre nu este înclinată nici spre Soare, nici departe de acesta, ceea ce rezultă într-o cantitate aproape egală de lumină și întuneric la toate latitudinile.

Echinocțiul din septembrie marchează momentul când soarele de la amiază traversează ecuatorul, îndreptându-se spre sud. Pentru emisfera nordică, aceasta înseamnă sfârșitul verii și începutul toamnei. În emisfera sudică, echinocțiul aduce sfârșitul iernii și începutul primăverii.

Deși cuvântul „echinocțiu” vine din latinescul „aequus” (egal) și „nox” (noapte), termenul este inexact, scriu cei de la Live Science. Din cauza refracției luminii solare în atmosferă, ziua durează în realitate puțin mai mult de 12 ore – aproximativ 12 ore și 6 minute la ecuator și 12 ore și 16 minute la 60 de grade nord.

Un mod simplu de a observa echinocțiul este să ieșiți afară la apus, pe 22 septembrie. Veți vedea că soarele coboară exact spre vest – lucru care se întâmplă doar la echinocțiile din martie și septembrie.

Multe culturi antice au observat acest fenomen și l-au integrat în construcțiile lor. La Chichén Itzá din Mexic, la echinocțiu apar umbre triunghiulare pe Piramida lui Kukulcán care seamănă cu un șarpe coborând pe trepte. La Angkor Wat din Cambodgia, răsăritul de soare se aliniază perfect cu intrarea principală.

Toamna va continua în emisfera nordică până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, cea mai scurtă zi a anului. Următorul echinocțiu va avea loc pe 20 martie 2026, marcând începutul primăverii.