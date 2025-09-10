decizie după jaful de pe șantierul autostrăzii sibiu - pitești: fierul furat recuperat, iar hoții rămân liberi

Polițiștii din Avrig au dispus control judiciar pentru 60 de zile față de trei persoane implicate într-un furt calificat de pe șantierul Pitești-Sibiu. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 32 și 43 de ani, și o femeie de 28 de ani.

Cercetările au început după ce, la 6 septembrie, administratorul unui șantier a sesizat furtul a peste 1,8 tone de accesorii metalice folosite în construcția autostrăzii, prejudiciul fiind estimat la 155.261 de lei.

Pe 8 septembrie, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, recuperând toate bunurile sustrase.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege.