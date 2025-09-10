descinderi la cisnădie într-un dosar aflat pe rol în germania. acuzații de lipsire de libertate și șantaj

Procurorii au făcut percheziții, miercuri, într-o locuință din Cisnădie. Oamenii legii fac investigații, în colaborare cu autoritățile din Germania, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate și șantaj.

Ca urmarea unei colaborări între Parchetul Rotweil și Kriminaldirektion Rotweil din Republica Federală Germania pe de o parte și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu și Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu pe de altă parte, miercuri (n.red.: 10 septembrie), au avut loc, pe raza localității Cisnădie, acte de cercetare penală într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului Rotweil.

„Activitățile desfășurate au constat în recunoașterea unui ordin european de anchetă și punerea în executare a acestuia, având ca obiect două mandate de percheziție domiciliară, emise într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului Rotweil, în vederea ridicării de înscrisuri și dispozitive electronice. Cauza penală are ca obiect infracțiuni de lipsire de libertate și șantaj, infracțiuni săvârșite pe teritoriul Republicii Federale Germania”, informează Teodora Iacob, prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție