doi mopediști au făcut accident pe calea șurii mari. unul a fugit

Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază pe Calea Șurii Mari din Sibiu. Doi mopediști au fost implicați în eveniment, iar unul dintre ei a fugit de la fața locului. Celălalt a ajuns la spital.

Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs în municipiul Sibiu, pe Calea Șurii Mari. „Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea un moped pe Calea Șurii Mari, spre Mediaș, un sibian în vârstă de 38 de ani ar fi fost lovit din spate de către un alt bărbat care se deplasa tot pe un moped. În urma accidentului, bărbatul care l-a lovit pe sibian a plecat de la locul faptei”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, bărbatul de 38 de ani a fost transportat la spital cu o ambulanță. El a suferit un traumatism de membru inferior, potrivit SAJ Sibiu.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru identificarea celeilalte persoane implicate în accident, stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs acesta și luarea măsurilor legale în consecință. Fără mari probleme de trafic.