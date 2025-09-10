Pe 9 septembrie, polițiștii au intervenit în două cazuri de violență domestică în Mediaș și Săliște, luând măsuri legale împotriva celor implicați.
Ordin de protecție provizoriu la Mediaș
O femeie de 55 de ani din Bazna a sesizat că fostul său soț, în vârstă de 59 de ani, a amenințat-o telefonic. Polițiștii au constatat existența unui risc iminent pentru viața și integritatea victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu. Cazul este monitorizat atent.
Reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Săliște
Tot pe 9 septembrie, un bărbat de 58 de ani a fost reținut după ce a pătruns în locuința soției sale, încălcând un ordin de protecție emis pe 4 septembrie de Judecătoria Săliște. Acesta va fi prezentat parchetului pentru stabilirea unei măsuri preventive, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște.
Ultima oră
- Două femei, două povești de groază: polițiștii din Mediaș și Săliște, în alertă 2 minute ago
- Doi mopediști au făcut accident pe Calea Șurii Mari. Unul a fugit 4 minute ago
- Accident cu 3 mașini pe Șoseaua Sibiului. Șoferul vinovat, beat criță 4 minute ago
- Închideri trafic pe Timotei Popovici și podul de piatră din Terezian: au loc două evenimente 21 de minute ago
- Percheziții la Fly Lili în Sibiu: Directorul și contabila firmei, audiați într-un dosar de evaziune de 12 milioane lei 30 de minute ago