două femei, două povești de groază: polițiștii din mediaș și săliște, în alertă

Pe 9 septembrie, polițiștii au intervenit în două cazuri de violență domestică în Mediaș și Săliște, luând măsuri legale împotriva celor implicați.

Ordin de protecție provizoriu la Mediaș

O femeie de 55 de ani din Bazna a sesizat că fostul său soț, în vârstă de 59 de ani, a amenințat-o telefonic. Polițiștii au constatat existența unui risc iminent pentru viața și integritatea victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu. Cazul este monitorizat atent.

Reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Săliște

Tot pe 9 septembrie, un bărbat de 58 de ani a fost reținut după ce a pătruns în locuința soției sale, încălcând un ordin de protecție emis pe 4 septembrie de Judecătoria Săliște. Acesta va fi prezentat parchetului pentru stabilirea unei măsuri preventive, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște.