elevii vor face 2 ore pe săptămână pentru “consolidarea” cunoștințelor

Învățătorii vor putea face cu elevii ore de educație remedială, anunță ministrul Educației, Daniel David. E vorba de o formă de meditații la clasă, pentru ca elevii să înțeleagă mai bine materiile care li se predau.

„Un efect secundar pozitiv al acestor măsuri de criză, nu a fost intenționat, dar este un efect secundar pozitiv, faptul că la nivelul învățământului primar vom avea cele două ore de educație remedială pentru copii. Noi întotdeauna ne-am dorit să avem program național remedial, dar nu am avut buget. Ei, uite că vom avea două ore pe săptămână la nivelul învățământului primar, în care învățătorul va lucra cu copii să-și consolideze și să-și fixeze competențele dobândite, să corecteze competențele pe care ar fi vrut să le formeze și copii n-au reușit să le asimileze”, a declarat, la RFI, Daniel David, scrie Mediafax.

Întrebat dacă aceste ore remediale sunt un fel de meditații la clasă oferite de învățător, Daniel David a răspuns: „Dacă vreți, da, puteți să le spuneți așa, dar eu prefer să le spun ore remediale”.

Întrebat ce presupune asta pentru învățători, ministrul Educației a precizat: „Înseamnă cele două ore din normă. De exemplu, pe săptămână ai 40 de ore norma de lucru. Până acum, să presupunem, în medie, din cele 40 de ore aveai 18 ore de predare. Acum, din cele 40 de ore norma de lucru vei avea 20 de ore de predare, iar din cele două ore în plus în zona învățătorilor, cele două ore se vor focaliza pe componenta de învățare remedială”.

Daniel David spune că „testările pe care le facem, clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, am introdus pentru prima dată să avem și itemi în logica PISA, că până acum aveam itemi legați direct de programe”. Este vorba, potrivit ministrului, despre „cum utilizezi conținuturile, competențele dobândite la Științe, la Matematică, în viața de zi cu zi, adică pentru probleme de viață”.

Daniel David anunță de asemenea unele schimbări la gimnaziu și liceu: „Am reglementat că 25% din timpul alocat fiecărei discipline, un lucru care este prins în lege, dar am spus ce aș aștepta să facem acolo, 25% din timpul alocat fiecărei discipline, la nivel de gimnaziu și la nivel de liceu să fie din nou alocat unor activități remediale, ca în învățământul primar, pentru că noi avem o zonă de analfabetism funcțional foarte mare, avem olimpici, ne lăudăm cu ei, dar când vezi că 50% dintre copii se află în zonă de analfabetism funcțional, este clar că trebuie să investești în zona de învățământ remedial și atunci la fiecare disciplină, 25% din timp nu o să mai fie lecția și ora, ci activități care merg pe consolidare, corectarea competențelor pe care nu le-au dobândit copiii, utilizarea în viața de zi cu zi și sigur, dacă vor dori profesorii și pregătirea pentru performanță”.