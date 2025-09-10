eroi în uniformă: doi polițiști din sibiu au salvat un tânăr care făcuse infarct pe transfăgărășan / foto

Într-o intervenție rapidă și plină de profesionalism, doi polițiști din județ au demonstrat că meseria lor înseamnă mai mult decât ordine și disciplină – poate însemna chiar salvarea unei vieți.

Marți, în jurul orei 12:40, agentul de poliție Coldea Marian și agentul de poliție Diaconu Mircea se aflau pe DN7C – Transfăgărășan, într-o coloană de mașini, când au observat un bărbat de 31 de ani care avea nevoie urgentă de ajutor medical.

Bărbatul acuza dureri puternice în zona pieptului, respirație greoaie și pierderea sensibilității în partea stângă a corpului. Conștienți de gravitatea situației, polițiștii au acționat imediat: au apelat 112 și l-au preluat pe bărbat în autospeciala poliției, pornind în întâmpinarea ambulanței.

Pe tot parcursul traseului, polițiștii au menținut legătura cu echipajul medical și au supravegheat starea fizică și psihică a bărbatului, oferindu-i asigurări că va primi ajutor. Întâlnirea cu ambulanța a avut loc la Scoreiu, iar datorită intervenției rapide, pacientul a ajuns în siguranță la echipajul medical.

Gestul polițiștilor subliniază responsabilitatea, profesionalismul și umanitatea de care au dat dovadă în momente critice. Autoritățile le mulțumesc și îi felicită pe Coldea Marian și Diaconu Mircea pentru exemplul oferit și pentru viața salvată.

„A salva o viață nu este doar un gest de curaj – este dovada supremă de omenie”, au transmis reprezentanții poliției, sperând ca fapta să inspire cât mai mulți oameni.