exclusiv - patronul fly lili, reacție după perchezițiile de la sibiu. jurgen faff: ”nu am fugit din țară. nu am furat statul!”

Compania aeriană Fly Lili, care are peste 170 de angajați și mai multe aeronave în flotă, este cercetată pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane de lei. Suspiciunile vizează neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați și care nu ar fi fost virate către stat. Jurgen Faff, fondatorul companiei aeriene, vine cu clarificări cu primire la datorii. (DETALII AICI)

În acest context, Jurgen Faff, omul de afaceri sibian care a fondat compania aeriană, aduce lămuriri publice și susține că firma trece printr-un proces de redresare financiară, iar datoriile sunt plătite în baza unei eșalonări stabilite cu ANAF.

Polițiștii din București au efectuat joi, 5 septembrie, cinci percheziții în București și Sibiu, la sediile companiei Fly Lili. Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2024, operatorul aerian ar fi reținut taxele salariale, dar nu le-ar fi plătit către bugetul de stat. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 12 milioane de lei.

Contactat de Ora de Sibiu, Jurgen Faff recunoaște că există datorii acumulate în 2024, un an dificil pentru companie, dar neagă orice intenție de evaziune sau rea-credință. „Nu sunt în Sibiu, dar nu am fugit din țară. S-a nimerit să fiu plecat, însă dacă sunt chemat, vin oricând. Nu am făcut nimic cu rea-credință și nu am furat statul. Dimpotrivă, facem eforturi constante să ne achităm obligațiile”, a declarat fondatorul Fly Lili.

„Am pierdut și câte 50.000 de euro pe zi”

Jurgen Faff susține că perchezițiile și ancheta l-au luat prin surprindere, având în vedere că există un acord clar cu ANAF privind plata datoriilor. El se declară deschis colaborării cu autoritățile. „Azi dimineață (n. red. miercuri, 10 septembrie) s-au făcut controale și percheziții, ceea ce m-a luat prin surprindere. Am colaborat cu autoritățile și am discutat cu ANAF-ul. Mă întreb sincer de ce se consideră că am făcut ceva ilegal sau că încerc să fug. Datoriile nu au apărut peste noapte. Au fost cauzate de o perioadă extrem de dificilă. Însă noi am muncit, am căutat soluții și am reușit să ne redresăm. Vrem să ne onorăm toate obligațiile. Primul lucru pentru noi sunt angajații. Îmi asum ce s-a întâmplat, dar nu am intenția să fug și nu am furat statul”, a spus Jurgen Faff.

Faff spune că anul 2024 a fost unul extrem de dificil, în special din cauza lansării zborurilor regulate care nu au avut succes. „Anul trecut am început să operăm zboruri regulate, dar lucrurile nu au mers cum ne-am dorit. A fost un an foarte prost, fără pasageri, iar din cauza pierderilor, la un moment dat eram în pericol să închidem firma. Am pierdut chiar și câte 50.000 de euro pe zi”, a spus afaceristul.

„Am eșalonat datoriile și am dat garanție un avion”

Potrivit lui Faff, Fly Lili a reușit să se redreseze în 2024. Compania are în prezent un rulaj bun, contracte solide și plătește în mod constant taxele restante. „Acum zburăm bine, avem rulaj și plătim datoriile. Luna trecută am achitat 500.000 de euro către stat. Am semnat o eșalonare cu ANAF și am oferit ca garanție un avion. Nu putem plăti totul deodată, dar suntem în stare să achităm fiecare leu”, a concluzionat Jurgen Faff.