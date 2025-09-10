furt rezolvat: polițiștii au prins hoțul husei de motocicletă de pe mihai viteazu

Bărbatul care a furat miercuri dimineață husa unei motociclete, din fața unui bloc de pe Bulevardul Mihai Viteazu, a fost prins de polițiști.



Un bărbat a furat, marți dimineața, husa care proteja o motocicletă de ploaie, pe o stradă din Sibiu. Incidentul a avut loc în jurul orei 07:00, iar întreaga scenă ar fi fost surprinsă de camerele de supraveghere ale imobilului. Bărbatul a fost prins ulterior de către polițiștii sibieni.

„La data de 9 septembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Urbană Sibiu au fost sesizați de către o femeie de 27 de ani, din Sibiu, cu privire la faptul că, în dimineața aceleiași zile, persoane necunoscute i-ar fi sustras husa de pe motocicleta parcată pe Bulevardul Mihai Viteazu.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat cercetări și, în scurt timp, au identificat autorul, un bărbat de 35 de ani, din județul Ialomița, și au recuperat bunul sustras, pe care l-au restituit proprietarei. Cercetările continuă la nivelul Secției de Poliție Urbană Sibiu”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.