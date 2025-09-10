guvernul pregătește o lovitură pentru horeca: tva de 21 la sută din 2026

O posibilă majorare a TVA în sectorul HoReCa de la 11% la 21%, începând cu 1 ianuarie 2026, ridică semne serioase de întrebare în rândul operatorilor din turism și ospitalitate. Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) avertizează că o astfel de măsură ar putea duce la închiderea multor afaceri și la sacrificarea turismului românesc.

Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, trage un semnal de alarmă: „Dacă se va lua o astfel de decizie, sectorul turism va fi profund afectat. Multe businessuri se vor închide și ne vom întoarce cu mulți ani înapoi. Germania a majorat TVA-ul în HoReCa în 2024 de la 7% la 19%, dar efectele negative au fost atât de mari încât se revine la 7% de la 1 ianuarie 2026”.

Operatorii de turism critică și lipsa unei viziuni coerente din partea autorităților. „Nu avem nicio măsură concretă pentru dezvoltarea turismului, nici prima de incoming, nici fonduri de garantare, nici OMD național. Doar tăieri de vouchere și posibile creșteri de TVA”, spune Voican, relatează Termene.ro.

Declarațiile recente ale oficialilor guvernamentali menționează posibilitatea majorării TVA în HoReCa. Președintele Bucureștiului, Nicușor Dan, a afirmat că măsura ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că decizia finală va fi luată până la sfârșitul lunii septembrie sau în octombrie, în cadrul unui angajament anterior față de Comisia Europeană.

Datele INS arată că turismul intern continuă să scadă: în primele șapte luni din 2025, sosirile în structurile de cazare au scăzut cu 0,8% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 7,6 milioane, iar înnoptările au crescut ușor, cu 0,3%, totalizând 16 milioane. Reducerea cererii interne afectează în special litoralul, care reprezintă 35,2% din sosirile românilor. În schimb, turiștii străini au generat creșteri de +4,5% la sosiri și +4,3% la înnoptări, reprezentând aproape 18% din total.

În prezent, sectorul ospitalității se confruntă și cu insolvențe și falimente, printre acestea numărându-se agenția Cocktail Holidays și Hotelul Vega din Mamaia. Adrian Voican avertizează că alte afaceri ar putea urma aceeași soartă dacă decizia privind TVA nu va fi analizată cu atenție.

Potrivit reprezentanților ANAT, lipsa secretarilor de stat cu atribuții dedicate turismului, precum și lipsa unor măsuri coerente de susținere a sectorului, reprezintă probleme majore care pun în pericol economia turistică românească.