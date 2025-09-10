început de an școlar cu energie: subprefectul giubega promovează activitățile sportive pentru copii (c.p)

Un vis dedicat mișcării, educației prin sport și formării unor generații sănătoase și ambițioase a luat naștere în urmă cu doi ani la inițiativa domnului subprefect Giubega Florian.

Alături de colegi și de antrenorul Morariu Toma, copiii au simțit bucuria sportului, s-au unit în jurul unui scop comun și au luat parte la un proiect care promovează un mediu sănătos, creștere, educație și performanță.

Proiectele sportive joacă un rol esențial în dezvoltarea unei societăți sănătoase și unite. Ele nu doar că promovează un stil de viață activ și echilibrat, dar contribuie și la educația tinerilor, integrarea socială și formarea caracterului. Prin sport învățăm respectul, disciplina și lucrul în echipă. De aceea, investiția în inițiative sportive înseamnă investiție în viitorul nostru – mai sănătos, mai puternic și mai solidar.

La început de an școlar, pe lângă dorința de a învăța și de a ne depăși limitele intelectuale, este important să nu uităm de mișcare și de sănătatea noastră fizică. Sportul ne ajută să ne menținem energia, să ne concentrăm mai bine și să facem față provocărilor școlare cu mai multă încredere. Prin sport învățăm ce înseamnă munca în echipă, respectul, perseverența și fair-play-ul — valori esențiale atât pe teren, cât și în viață. Să începem acest an cu echilibru: minte sănătoasă într-un corp sănătos!

Subprefectul Gheorghe-Florian Giubega, implicat activ în viața comunității sibiene, a propus, în calitate de candidat la Primăria Municipiului Sibiu, proiecte cu impact semnificativ în domeniul sportiv. Printre acestea se numără:

Înființarea unui club sportiv finanțat din bugetul local , care oferă elevilor posibilitatea de a practica gratuit cel puțin cinci discipline sportive.

Crearea unui centru de recuperare fizică pentru sportivii de performanță , destinat să susțină recuperarea și reintegrarea sportivilor în activitățile lor competiționale.

Aceste propuneri urmăresc pe termen lung consolidarea accesului tinerilor la activități sportive, promovarea sănătății și dezvoltarea potențialului acestora prin sport.

În concluzie, pentru o comunitate sibiană mai sănătoasă, mai unită și mai performantă, proiectele sportive nu sunt opționale — ele sunt esențiale. Trebuie să le susținem și să le continuăm cu energie, pentru că sportul reprezintă puntea dintre prezentul nostru local și un viitor durabil și prosper.