închideri trafic pe timotei popovici și podul de piatră din terezian: au loc două evenimente

În acest sfârșit de săptămână, șoferii din Sibiu trebuie să fie atenți la restricțiile de trafic impuse de două evenimente organizate în oraș.

Sâmbătă, 13 septembrie, Asociația ActivFam organizează „Cibin Bike Day”, care se va desfășura pe pista de biciclete de pe malul Cibinului și pe Podul de piatră Maria Tereza. Pentru siguranța participanților, podul va fi închis circulației între orele 10:00 și 20:00.

Totodată, între 11 și 14 septembrie, în intervalul 16:00 – 24:00, Asociația Sibiul de Odinioară organizează festivalul culinar „Foodie – Street Food Cuisine”. Evenimentul va avea loc în Piața Schiller, pe strada Arhivelor și pe o porțiune a străzii Timotei Popovici, care va fi închisă traficului zilnic între orele 15:00 și 24:00, inclusiv pentru locuitorii zonei.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite aceste zone și să folosească rute ocolitoare pentru a nu întâmpina dificultăți în trafic.