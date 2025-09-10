magistrații sibieni au decis noi măsuri împotriva tatălui care și-a legat copilul cu lanțul

Individul care și-a legat copilul cu un lanț și l-a încuiat în casă pentru a merge la cumpărături a fost plasat sub control judiciar. Magistrații sibieni au luat decizia în cursul zilei de marți.

Un bărbat din Scoreiu a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a legat copilul cu un lanț de o masă. Individul a declarat că a luat decizia de a-l încuia în casă pe băiețelul de 10 ani pentru a putea merge liniștit la cumpărături. Autoritățile au intrat pe fir, iar copilul, sora lui mai mică și mama acestora au fost plasați într-un centru de protecție destinat victimelor violenței domestice. (DETALII AICI)

În același timp, oamenii legii au luat noi măsuri față de bărbat. „La data de 09 septembrie bărbatul a fost prezentat instanței, care a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției de Poliție Porumbacu de Jos, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.