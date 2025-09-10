ministrul apărării: potra a avut sprijin oficial pentru a introduce arme de război în țară

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat marți, într-un interviu pentru Digi24, că mercenarul Horațiu Potra „a avut suport și acoperire de la o parte importantă a statului român”. Oficialul a adăugat că va folosi toate instrumentele de care dispune pentru a stabili cine de la Direcția Generală de Informații a Apărării (DGIA) știa despre militarii români care au lucrat sub comanda lui Potra în Congo în ultimii doi ani.

„O să vedem cât de mult, cine a știut și care comandanți de unități, din unitățile cărora au plecat oameni în Congo sau în altă parte, au știut. Există și dosare penale la parchete. Important este dacă au știut înainte, pentru că aici e întrebarea: dacă au aflat după”, a declarat Moșteanu.

Întrebat dacă militarii știau că merg sub comanda lui Potra, ministrul a precizat: „Da, că merg acolo în timp ce sunt militari. Alții au ieșit din armată și apoi au fost reprimiți sau au ajuns în rezerva voluntară”.

Moșteanu a subliniat că nu este plauzibil ca Potra să fi acumulat un arsenal și milioane de euro acasă fără ca autoritățile să știe. „Din cât am trăit eu, nu puteau să fie oamenii ăia singuri să îi păcălească pe toți. Cred că Potra a avut suport și acoperire de la o parte importantă din statul român”, a explicat ministrul, relatează Digi24.

Întrebat despre ancheta desfășurată de Ministerul Apărării, Moșteanu a declarat că este analizat cazul militarilor care au plecat în Congo și că, împreună cu ministrul Justiției, lucrează la un nou proiect de lege pentru a preveni situații similare în viitor. De asemenea, el a menționat că parlamentarii USR au depus încă din anul trecut un proiect pentru stoparea astfel de situații.

Ministrul a precizat că niciun oficial politic anterior nu ar fi tolerat astfel de acțiuni dacă ar fi fost informat. „Orice ministru de orice culoare politică nu ar fi tolerat așa ceva. Nimeni nu ar fi permis ca aceste lucruri să se întâmple”, a adăugat Moșteanu.

Potrivit oficialului, implicarea militarilor români în operațiuni coordonate de Potra a afectat, într-o oarecare măsură, siguranța națională: „Sunteți mirat că niște oameni pleacă din Armată, se duc acolo și apoi se întorc? Urmările sunt către Parchete. Cine încalcă legea și cine creează astfel de vulnerabilități răspunde în fața legii”.

Descoperiri și anchete

Pe 8 august, judecătorii Instanței Supreme au înlocuit măsura arestului preventiv cu controlul judiciar pentru trei dintre inculpații din dosarul mercenarilor lui Potra, acuzați că au încercat să pună la cale acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În primele zile ale lunii august, Parchetul ICCJ a audiat 18 inculpați, dintre care trei în arest preventiv, 11 la domiciliu și patru sub control judiciar. Infracțiunile investigate includ tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

În urma perchezițiilor din 26-27 februarie, făcute în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, autoritățile au descoperit la domiciliul lui Potra un seif încastrat în podea cu teancuri de dolari și peste 3.000 de arme de foc, inclusiv mitraliere și un lansator de grenade. Planurile interceptate indicau intenția de a folosi aceste arme în Capitală.