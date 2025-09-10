mobilizare uriașă pe autostrada sibiu–pitești: 900 de muncitori și 200 de utilaje lucrează pe lotul 3 / video

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, lotul Cornetu–Tigveni, înregistrează progrese importante pe șantier, potrivit Direcției Regionale Drumuri și Poduri Craiova și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pentru prima dată în România, tunelul Poiana, cel mai lung de pe traseul autostrăzii, va fi realizat cu tehnologia Tunnel Boring Machine (TBM), o metodă mecanizată de forare eficientă, care va înlocui metoda tradițională NATM (New Austrian Tunnel Method), scrie Economedia.

„Peste 900 de muncitori și aproximativ 200 de utilaje și echipamente sunt mobilizate pe șantier. La portalul Pitești se realizează testele pentru ancorajele de probă, iar montajul celor peste 170 ancoraje necesare va începe în curând. De asemenea, se montează fabrica de segmente prefabricate pentru galeriile tunelului, un pas decisiv pentru demararea forării efective”, a precizat DRDP Craiova.

Tunelul Poiana are o lungime de 1,78 km și va fi forat în premieră cu două utilaje TBM. Mașina de foraj a intrat deja în teste la producător și urmează să fie transportată în România, prin portul Constanța, în luna octombrie 2025. Transportul către șantier se va face prin transporturi agabaritice. Forajul efectiv este preconizat să înceapă în martie 2026, potrivit declarațiilor secretarului de stat Irinel Ionel Scrioșteanu.

Pe acest lot, antreprenorul italian WeBuild, în asociere cu Tancrad (România), a mobilizat în prezent două organizări de șantier (Cepari și Racovița) pentru producția grinzilor prefabricate și lucrările de artă. Până în prezent, s-au realizat 44 de grinzi dintr-un necesar de 1.400, iar peste 37% din Secțiunea 3 reprezintă structuri. În total, pe lotul Cornetu–Tigveni se vor construi 2 noduri rutiere și 55 de structuri.

Contractul pentru lotul 3, în valoare de 5,32 miliarde lei fără TVA, a fost semnat în august 2022, iar ordinul de începere a proiectării a fost emis în februarie 2023. Deși termenul contractual pentru execuție este de 45 de luni, acesta începe să curgă de la emiterea autorizației de construire, prima fiind emisă în decembrie 2024, ceea ce plasează termenul estimat de deschidere în anul 2028. Autoritățile intenționează să inaugureze secțiunea pe 1 decembrie 2028, marcând astfel 110 ani de la Unirea României.

La nivelul întregii Autostrăzi Sibiu–Pitești, lungimea totală este de 122,11 km, plus 17,56 km pentru Centura Sibiu. În prezent, autostrada este parțial deschisă și parțial în execuție, cu termene de finalizare diferite pentru fiecare secțiune:

Centura Sibiu (Șelimbăr – Șura Mică) : deschisă în decembrie 2010, 17,56 km.

Secțiunea 1 Sibiu – Boița (13,17 km) : deschisă decembrie 2022.

Secțiunea 2 Boița – Cornetu (31,33 km) : termen deschidere 2028.

Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni (37,40 km) : termen deschidere 2028.

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km) : termen estimat 2027.

Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești (30,35 km): parțial deschisă, decembrie 2024 – iunie 2025.

Autostrada reprezintă un proiect strategic pentru infrastructura de transport a României, iar Secțiunea 3 va aduce un progres semnificativ prin realizarea tunelului Poiana cu tehnologie TBM, marcând un pas important în modernizarea rețelei de autostrăzi din țară.