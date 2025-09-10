patruzeci și cinci de ani de la tragedia care a marcat salvamontul din sibiu. monumentul din făgăraș amintește de sacrificiu

Povestea salvamontistului sibian care și-a găsit sfârșitul sub avalanșă. Monumentul de pe Muchia Moașei ține vie amintirea unei tragedii din 1980

Primăvara anului 1980 a adus una dintre cele mai mari tragedii din istoria Salvamontului sibian. Robert Ungurean Baltres, salvator montan în vârstă de doar 33 de ani, a murit surprins de o avalanșă pe Valea Găvanului, în timp ce încerca să recupereze trupul unui alpinist din Zărnești, anunță Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, pe pagina sa de Facebook.

Totul s-a petrecut pe 13 martie, într-o perioadă în care întreaga elită a alpinismului românesc se afla în Munții Făgăraș pentru probe tehnice de iarnă. Robert plecase direct de la serviciu, rugându-și soția să-l ducă până la Sebeșul de Sus, pentru a-și putea ajunge colegii. Nu știa că misiunea avea să fie ultima.

„Au ajuns din urmă mașinile Salvării și, împreună cu ceilalți salvamontiști, a urcat la Suru. Căutările au durat până a doua zi. A fost o acțiune grea, cu peste 100 de oameni pe teren. Nimeni nu se aștepta ca o nouă avalanșă să lovească chiar atunci”, își amintește ghidul montan Radu Zaharie, care l-a cunoscut personal pe Robert.

Avalanșa fatală l-a acoperit complet, în timp ce alți colegi au reușit să scape doar parțial. Robert a murit sub ochii camarazilor săi, lăsând în urmă o soție și doi copii.

Astăzi, pe Muchia Moașei, la o oră de mers de la Cabana Suru, un monument de piatră amintește trecătorilor de sacrificiul său. Inscripția dăltuită vorbește despre curajul și dăruirea unui om care și-a pus viața în slujba semenilor: „În semn de prețuire pentru salvamontistul ing. Robert Ungurean Baltres, prins de o avalanșă în timpul nobilei acțiuni de salvare”.

Pentru drumeții care urcă spre Vârful Suru, „Monumentul Salvamontistului” nu este doar o bornă pe traseu, ci o lecție despre fragilitatea vieții și despre noblețea unei meserii în care pasiunea și sacrificiul merg mână în mână.

Astăzi, salvamontiștii din Sibiu, fie angajați, fie voluntari, continuă să păstreze spiritul acelor vremuri. Cu fețele arse de soare și palmele roase de corzi, ei își riscă zilnic viața pentru a-i salva pe cei aflați în dificultate pe munte. Monumentul de pe Muchia Moașei rămâne un loc al recunoștinței și al respectului pentru toți cei care aleg să îmbrace haina roșie a salvării.