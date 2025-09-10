percheziții la fly lili în sibiu: directorul și contabila firmei, audiați într-un dosar de evaziune de 12 milioane lei

Compania aeriană Fly Lili, cu peste 170 de angajați și mai multe aeronave, este cercetată pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane lei. Nu ar fi plătit taxele reținute de la salariați. Polițiștii din București au făcut joi cinci percheziții la București și Sibiu la sediile operatorului aerian, bănuit că din 2024 și până în prezent a reținut taxele de la angajați, dar nu le-a plătit către stat. Compania vizată este activă pe piața transportului de pasageri, are mai multe aeronave și are peste 170 de angajați – piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian. Prejudiciul de 12 milioane lei a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor care ar fi trebuit virate la bugetul de stat după ce au fost reținute din salariile angajaților. La percheziții, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru dosar. Două persoane au fost duse la audieri, una ca martor, iar o altă persoană bănuită este căutată de autorități. Cercetările continuă pentru infracțiunea de evaziune fiscală, sub supravegherea procurorilor. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că firma este „Fly Lili”. Se fac demersuri pentru prinderea lui Jurgen Faff, acesta fiind suspect în dosarul de evaziune fiscală. La audieri a fost adus directorul companiei, de asemenea suspect în dosar, și contabila, în calitate de martor. Potrivit context.ro, Fly Lili este deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, Acesta ar fi făcut mai multe zboruri România-Congo cu mercenarii lui Horațiu Potra. Aceeași firmă aeriană ar fi parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că e controlată de afaceriști ruși.