Armata poloneză a confirmat că a doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul aerian al țării în noaptea de marți spre miercuri. Incidentul a dus la închiderea temporară a patru aeroporturi, inclusiv cele două din Varșovia, precum și din Lublin și Rzeszów, un important hub logistic pentru transferul de arme către Ucraina, relatează The Guardian (sursa).

Premierul Donald Tusk a declarat pe X (fostul Twitter) că „operațiunea este în desfășurare”, iar autoritățile militare au catalogat violarea spațiului aerian drept „un act de agresiune fără precedent”. Locuitorii din regiunile Podlaskie, Mazovie și Lublin au fost îndemnați să rămână în locuințe.

Serviciul Național de Securitate a transmis că președintele Karol Nawrocki este ținut permanent la curent cu situația. Nawrocki avertizase cu doar o zi înainte, la Helsinki, că Vladimir Putin este pregătit să extindă agresiunile militare dincolo de Ucraina.

Polonia se află pe poziție de maximă vigilență încă din 2022, când un proiectil ucrainean rătăcit a ucis două persoane într-un sat de frontieră, crescând temerile privind escaladarea războiului.