s-au lansat noile iphone: modelul 17 air este noua vedetă de la apple / video

Apple a prezentat astăzi noile iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max, flagship-urile companiei californiene pentru 2025, aducând modificări importante atât la design, cât și la performanțele tehnice ale telefoanelor.

Design complet nou și „insula foto”

Cele mai vizibile schimbări se regăsesc în designul spatelui, cu o „insulă foto” care se întinde de la o laterală la alta a șasiului, inspirată de limbajul de design al lui Google Pixel 10 Pro XL. Aceasta găzduiește sistemul foto, oferind un aspect elegant și modern, diferit de generațiile anterioare.

Procesor puternic și răcire avansată

Ambele modele sunt echipate cu procesorul A19 Pro, același folosit și pe iPhone 17 Air, oferind o performanță cu 40% mai mare decât A18 Pro, utilizat pe iPhone 16 Pro. Pentru a menține temperatura optimă, procesorul este răcit cu o cameră de vapori, o tehnologie similară cu cea folosită în laptopurile de gaming. Apple promite astfel cea mai bună autonomie de până acum pe un iPhone.

Camera foto și capacități video

Sistemul foto include trei senzori, cu 56% mai mari decât la generațiile anterioare, și introduce un zoom optic 8x, în premieră pentru iPhone, alături de un zoom digital de până la 48x. Pentru pasionații de video, telefoanele suportă ProRes RAW, permițând filmarea la nivel profesional direct de pe dispozitiv.

Preț și stocare

iPhone 17 Pro pornește de la 1.099 de dolari, iar iPhone 17 Pro Max de la 1.199 de dolari, pentru variantele de 256 GB. Un alt element de noutate este disponibilitatea unui model de top cu 2TB spațiu de stocare, deși Apple nu a comunicat încă prețul pentru această versiune.

Concluzie

Tim Cook, CEO-ul Apple, a declarat în timpul lansării că modelele Pro și Pro Max sunt cele mai avansate iPhone-uri de până acum, combinând designul complet nou cu performanța și capacitățile foto-video de top. Noul design și funcțiile inovatoare fac din iPhone 17 Pro și Pro Max cele mai scumpe și mai performante telefoane din gama iPhone 17.