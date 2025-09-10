șeful nato, mesaj direct pentru rusia după incidentul cu dronele din polonia. moscova a răspuns oficial

Miercuri, 11 septembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat drept „absolut imprudentă” incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, subliniind că evaluarea completă a incidentului este în curs de desfășurare. „Fie că a fost intenționat sau nu, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs de desfășurare”, a declarat Rutte, potrivit Reuters.

Șeful NATO a transmis un mesaj clar pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin: „Opriți războiul din Ucraina. Opriți încălcarea spațiului aerian aliat. Și să știți că suntem pregătiți, vigilenți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO.”

Rutte a apreciat răspunsul alianței și a mulțumit forțelor implicate în operațiunea de urmărire a dronelor, menționând participarea Poloniei, Olandei, Italiei și Germaniei.

Incidentul marchează prima dată când un stat membru NATO, Polonia, a folosit arme pentru a doborî drone rusești în contextul războiului din Ucraina. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că acțiunea reprezintă „o provocare pe scară largă” și este „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”, deși a precizat că nu consideră că Polonia este în pragul unui război.

Kremlinul a refuzat să comenteze incidentul, menționând că este responsabilitatea Ministerului Apărării de la Moscova. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a respins acuzațiile formulate de Uniunea Europeană și NATO, afirmând că acestea sunt adesea lansate „fără a prezenta argumente concrete”.

Rusia neagă că a vizat ținte din Polonia după incidentele cu drone

Ministerul rus al Apărării susține că dronele lansate în timpul ultimului atac și care au intrat pe teritoriul Poloniei nu au avut ca țintă obiective poloneze, ci doar locații din Ucraina.

Conform Sky News, Moscova a reacționat după relatările privind multiple incursiuni ale dronelor rusești în Polonia.

Ministerul rus al Apărării a declarat că „obiectivele atacului au fost atinse, toate țintele desemnate au fost lovite”, însă a insistat că „nu au existat ținte planificate pe teritoriul Poloniei”.

Oficialii ruși au mai precizat că dronele folosite în atac au o rază maximă de acțiune de 700 de kilometri, ceea ce ar limita posibilitatea unor deviații intenționate spre Polonia.