șofer care mergea cu mașina pe trotuar, agresiv cu un pieton la sibiu. l-a înjurat și scuipat / video

Un tânăr de 18 ani a fost înjurat, scuipat și îmbrâncit în miezul zilei, pe o stradă aglomerată din Sibiu, de un șofer. Conflictul a izbucnit din cauză că bărbatul circula cu mașina pe trotuar și nu avea loc să își parcheze vehiculul din cauza pietonului.

Totul s-a petrecut în luna iunie a acestui an pe strada Constituției din municipiul Sibiu. Un tânăr care mergea spre casă, deplasându-se pe trotuar, a intrat într-un conflict cu un bărbat care circula cu mașina pe trotuar. Tânărul a filmat întreaga scenă și, potrivit imaginilor, șoferul l-a înjurat, l-a scuipat, iar mai apoi s-a apropiat amenințător de el, încercând să îl facă să oprească filmarea.

„Băiatul meu a avut în acea zi, pe 10 iulie, prima probă la Bac și se întorcea spre casă de la liceu. În acea zonă, pe Constituției, a auzit o mașină venind pe trotuar în spatele lui. S-a uitat la șofer, iar individul a început să îl înjure ca să se dea la o parte. Fiul meu a scos telefonul și l-a filmat. Se vede cum îl înjură, îl scuipă și îl amenință. M-a sunat și i-am zis să cheme poliția și să le arate filmarea. Poliția a constatat ce s-a întâmplat, dar nu a făcut nimic. Au zis că amândoi sunt de vină, că s-au înjurat reciproc. Dar copilul meu are filmarea în care se vede în primul rând că este înjurat și amenințat, iar în al doilea rând că șoferul circula pe trotuar”, a spus Aurel, tatăl tânărului.

În urma celor întâmplate, tânărul a suferit un atac de panică, tatăl lui menționând că a fost nevoie să meargă la spital. În acea săptămână, a susținut Bacalaureatul, iar incidentul l-a afectat atât de tare încât a clacat la examene. „Băiatul meu a avut atacuri de panică, nu mai putea să doarmă și să mănânce, a fost și la spital. A doua zi a avut Bac-ul la Istorie și a picat. L-a afectat mult acest episod. Din fericire, la sesiunea din august, a dat din nou examenul și a luat nota 8,70. Dar din cauza acestui incident el nu a mai putut să aplice la facultate. Va trebui să mai aștepte încă un an”, a precizat tatăl băiatului.

Omul spune că a decis să ia măsuri în urma celor întâmplate atunci când a văzut că fiul lui nu se simte bine și este vizibil afectat. „Am depus o plângere cam la o lună de la incident. Am vorbit și cu un avocat și vreau să se facă dreptate. Băiatul este acum în Austria, cu mine, fiindcă nu se mai simțea în siguranță”, a adăugat tatăl băiatului.