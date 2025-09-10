tentativă de furt dejucată la un magazin din sibiu. ,,vânzătoarele au găsit rucsacul ascuns”/video

Pe data de 4 septembrie, magazinul Best Price by Peter Goldman de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 30 a fost martorul unei tentative de furt neobișnuite. Un vizitator a intrat în magazin și a sperat la neatenția personalului. A încercat să sustragă mai multe obiecte, dar a renunțat înainte de a pleca.

Florin, reprezentantul magazinului, a declarat: „Omul a venit în magazin, și-a aruncat ochii stânga-dreapta și a luat o geantă pe care a pus-o între haine. În cele din urmă a renunțat. Vânzătoarea a fost foarte atentă și a observat totul. Este cunoscut de poliție, fiind un fost pușcăriaș, și se pare că își face veacul prin Piața Cibin.

Nu am făcut sesizare la poliție, însă nu este prima tentativă de furt în magazin. Anterior, un vizitator a încercat să sustragă un parfum, dar vânzătoarea l-a văzut și l-a convins să-l pună înapoi. De data aceasta, vizitatorul a renunțat la un rucsac din piele, lăsându-l între haine aproape de ieșire.”

Magazinul recomandă vigilență, iar atenția personalului a dovedit încă o dată cât de importantă este pentru prevenirea furturilor.