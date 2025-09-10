val de dezvăluiri la spitalul de pediatrie din sibiu. mame traumatizate rup tăcerea și își spun poveștile

După mărturia Gabrielei Drumaș, mama din Avrig care a povestit pentru Ora de Sibiu cum a fost nevoită să doarmă cu capul pe fierul pătuțului copilului internat de urgență la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, (DETALII AICI) numeroși sibieni au ținut să împărtășească propriile experiențe. Relatările lor scot la iveală o problemă gravă de sistem: lipsa condițiilor minime pentru însoțitori, comportamentul nepotrivit al personalului și dotările insuficiente.

Andreea povestește că rezervele contra cost sunt rareori disponibile, iar alternativele sunt departe de a fi decente:

„Rezervele sunt mereu ocupate, deși le ceri contra cost. Șezlongurile pentru mame sunt puține, rupte și incomode, așa că multe dintre noi ajungem să dormim pe scaun. Personalul, din păcate, nu are răbdare și nici atitudine potrivită”, spune femeia.

Ioana descrie o experiență traumatizantă: „Asistentele nu au reușit să-i prindă copilului meu o linie venoasă și au încercat una după alta, lăsându-l plin de vânătăi. Au chemat și colege de la blocul operator. A fost un calvar, cea mai proastă experiență din viața mea”.

Adela contrazice răspunsul oficial al unității medicale: „Am dormit două nopți pe scaun cât am avut fetița în ATI. Să nu spună spitalul că oferă șezlonguri sau perne, nu e adevărat. Nu am primit absolut nimic”.

Andrei povestește calvarul soției sale, la doar două săptămâni după naștere: „Soția mea, care încă avea cusăturile nevindecate, a primit un șezlong. Prima noapte a fost un chin, iar abia după aceea am mutat-o într-o rezervă contra cost, unde a avut un pat adevărat”.

Ionela spune că a așteptat ore întregi până ca asistentele să intervină:

„M-am rugat aproape două ore să vină să îmi aspire copilul, iar abia când nu mai putea respira au intervenit. Asistentele vorbesc urât, infirmierele sunt nepăsătoare, iar medicii nu iau nicio atitudine. Iar mamele, dacă au noroc, dorm pe un șezlong, altfel pe scaun”.

Există și experiențe pozitive

Printre numeroasele plângeri, Ana Maria își amintește de o experiență diferită:

„Am nimerit într-un salon unde personalul a fost de nota 10. Am avut pat și pătuț pentru copil, iar asistentele au fost respectuoase. Depinde foarte mult de echipa de gardă și de salonul în care ajungi”.

Conducerea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a transmis oficial că regretă neplăcerile și că va relua instruirea personalului privind comunicarea cu pacienții și aparținătorii. Managerul instituției, dr. Camelia Grigore, a subliniat că există doar 31 de paturi pentru însoțitori, iar în caz de supraaglomerare se oferă șezlonguri.