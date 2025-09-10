veste uriașă pentru sibiu: noul spital inclus pe lista celor care prind finanțare pnrr

Ministrul Fondurilor Europene a anunțat lista finală a spitalelor ce vor fi construite cu fonduri din PNRR. Într-o intervenție la Digi24, Dragoș Pîslaru a precizat că un nou spital din Sibiu se află pe această listă.

Ministrul Dragoș Pîslaru s-a arătat încrezător, spunând că 8 spitale se află pe lista celor construite cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar printre ele se numără și pavilionul de medicină operațională-politraumă din Sibiu. El a mai menționat că sunt șanse ca acestea să fie gata până la finalul verii viitoare. Construcția Spitalului Militar Politraumă din Sibiu a început în anul 2023. Acesta este ridicat pe Calea Dumbrăvii pe o suprafață de 10.243 mp.

„În momentul în care am venit la Guvern aveam 5 spitale pe care și Comisia Europeană spera că le putem face până la 31 august 2026. Apoi, în negocierile pe care le-am avut, împreună cu domnul ministru Alexandru Rogobete, cerând restrângerea termenelor, avem încă 3 spitale. Acestea sunt cele 8 spitale care continuă pe PNRR: Spitalul de Urgență Cluj, Spitalul Craiova, Spitalul de Urgență Bistrița, Aripa Ionescu de la Balotești, Spitalul Sibiu, Spitalul Zerlendi din București, Spitalul de Inimă din Târgu Mureș și Spitalul Sf. Apostol Andrei de la Constanța”, a spus ministru Fondurilor Europene la Digi24.

Dragoș Pîslaru a precizat că „3 dintre cele 8 se pot face până în ianuarie. Nu aș vrea să creez așteptări, dar am văzut graficele. Până în primăvară 5 ar trebui să fie gata și apoi, până pe 31 august, următoarele 3 – Zerlendi, Târgu Mureș și Constanța”.

Ministrul Pîslaru a adăugat că alte 9 spitale, care au pierdut finanțarea prin PNRR, pentru că nu au reușit să înainteze lucrările, vor fi realizate prin Fondul de Coeziune.