violențe majore în nepal după închiderea unor rețele sociale / video

Nepalul se confruntă cu cea mai gravă criză politică din ultimele decenii, după ce proteste masive împotriva guvernului au izbucnit în capitala Kathmandu și alte orașe. Tulburările au fost declanșate de interdicția asupra rețelelor sociale impusă de guvern săptămâna trecută, restricție menită să limiteze folosirea platformelor online.

Protestele au devenit violente luni, iar poliția a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a împiedica manifestanții să ia cu asalt parlamentul. În urma ciocnirilor, 19 persoane au fost ucise și peste 100 rănite, potrivit agenției Reuters.

Deși guvernul a ridicat interdicția pe rețelele sociale, protestele au continuat marți, forțându-l pe prim-ministrul K.P. Sharma Oli, în vârstă de 73 de ani, să își prezinte demisia președintelui Ramchandra Paudel. Oli a fost al 14-lea prim-ministru al Nepalului de după abolirea monarhiei în 2008 și depusese jurământul pentru al patrulea mandat în iulie anul trecut, scrie Hotnews.ro.

Protestors storm #Nepal parliament in Kathmandu as ministers flee in helicopters. pic.twitter.com/3QhgEDScui — Ahmer Khan (@ahmermkhan) September 9, 2025

„Având în vedere situația nefavorabilă din țară, îmi dau demisia începând de astăzi pentru a facilita rezolvarea problemei și pentru a contribui la soluționarea ei pe cale politică, în conformitate cu constituția”, a scris Oli în scrisoarea sa. Demisia sa a fost acceptată, iar președintele a început discuțiile pentru desemnarea unui nou lider.

Tensiunea este amplificată de furia populației față de corupția generalizată și lipsa de acțiune a guvernului pentru crearea de oportunități economice. Protestatarii au incendiat anvelope, au aruncat cu pietre în polițiști și au atacat casele unor politicieni. Mai mulți miniștri au fost evacuați cu elicoptere militare, potrivit presei locale.

Aeroportul Internațional din Kathmandu a fost închis din cauza fumului provenit de la focurile aprinse de protestatari, afectând zborurile internaționale și siguranța aeronavelor.

Protestele au fost denumite „manifestațiile Generației Z” și sunt conduse în mare parte de tineri nemulțumiți de corupția din guvern și de lipsa serviciilor esențiale, cum ar fi educația și sănătatea. Mulți nepalezi aleg să muncească în străinătate din cauza problemelor economice – peste 3,5 milioane de persoane lucrează în afara țării, iar în România numărul muncitorilor nepalezi a ajuns anul acesta la 18.722.

Comunitatea internațională privește cu îngrijorare situația. India a cerut calm, iar ambasadele Australiei, Finlandei, Franței, Japoniei, Coreei de Sud, Marii Britanii, Norvegiei, Germaniei și Statelor Unite au emis un apel comun pentru reținere și protecția drepturilor fundamentale.

Blocarea rețelelor sociale de către guvern a fost motivată oficial prin prevenirea dezinformării și a fraudelor, însă critici locali și internaționali au acuzat că este o încercare de a restrânge libertatea de exprimare.

Nepalul se află acum într-o perioadă de incertitudine politică majoră, iar viitorul guvernului și al politicilor țării rămâne nesigur.