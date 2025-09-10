wizz air renunță la cursa sibiu - viena. au anunțat și de când

Wizz Air (WIZZ.L), compania aeriană low-cost maghiară, a anunțat miercuri că își va înceta operațiunile din baza de la Viena din martie 2026, în urma unei revizuiri strategice.

„Costurile de operare la aeroportul din Viena, precum și taxele și serviciile de handling au crescut semnificativ de la lansarea noastră, ceea ce face ca operațiunile continue să fie nesustenabile”, a declarat directorul general Mauro Peneda într-un comunicat, relatează Reuters.com.

Compania aeriană va retrage două aeronave și două rute – Bilbao și Londra Gatwick – începând cu 26 octombrie 2025, urmând ca restul de trei aeronave și rute să fie închise în martie 2026.

În luna iulie, compania low-cost anunțase că va închide baza neprofitabilă din Abu Dhabi, lansată acum șase ani, în timp ce își concentrează operațiunile în Europa de Est, care, alături de Europa Centrală, generează aproximativ două treimi din afacerile sale.

Tot în iulie, Wizz Air a anunțat că va reveni la capacitate completă în Israel până în septembrie.