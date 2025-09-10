Wizz Air (WIZZ.L), compania aeriană low-cost maghiară, a anunțat miercuri că își va înceta operațiunile din baza de la Viena din martie 2026, în urma unei revizuiri strategice.
„Costurile de operare la aeroportul din Viena, precum și taxele și serviciile de handling au crescut semnificativ de la lansarea noastră, ceea ce face ca operațiunile continue să fie nesustenabile”, a declarat directorul general Mauro Peneda într-un comunicat, relatează Reuters.com.
Compania aeriană va retrage două aeronave și două rute – Bilbao și Londra Gatwick – începând cu 26 octombrie 2025, urmând ca restul de trei aeronave și rute să fie închise în martie 2026.
În luna iulie, compania low-cost anunțase că va închide baza neprofitabilă din Abu Dhabi, lansată acum șase ani, în timp ce își concentrează operațiunile în Europa de Est, care, alături de Europa Centrală, generează aproximativ două treimi din afacerile sale.
Tot în iulie, Wizz Air a anunțat că va reveni la capacitate completă în Israel până în septembrie.
Ultima oră
- Wizz Air renunță la cursa Sibiu – Viena. Au anunțat și de când 5 minute ago
- Șeful NATO, mesaj direct pentru Rusia după incidentul cu dronele din Polonia. Moscova a răspuns oficial 13 minute ago
- Exclusiv – Patronul Fly Lili, reacție după perchezițiile de la Sibiu. Jurgen Faff: ”Nu am fugit din țară. Nu am furat statul!” 16 minute ago
- Consilierii locali au revocat hotărârea prin care elevii de la „Caragiale” erau relocați în clădirea „Alma Mater”. Ce urmează 26 de minute ago
- Decizie după jaful de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: fierul furat recuperat, iar hoții rămân liberi 46 de minute ago