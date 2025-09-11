atenție la email-urile false trimise în numele anaf. hackerii folosesc o adresă ce te poate păcăli ușor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează contribuabilii cu privire la reapariția unor mesaje false transmise în numele instituției, folosind adresa de e-mail info@anaf.io.

Aceste e-mailuri nu sunt emise de ANAF și au scopul de a induce în eroare destinatarii. Mesajele false pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pun în pericol datele personale și financiare.

ANAF reamintește că interacțiunea cu contribuabilii se face doar prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau prin Poșta Română cu confirmare de primire. Instituția nu solicită niciodată informații personale sau financiare prin e-mailuri neoficiale.

Contribuabilii sunt sfătuiți să ignore și să șteargă mesajele suspecte și să nu acceseze linkurile sau fișierele din acestea.

Pentru informații fiscale generale, românii pot contacta CALL CENTER ANAF la numărul 031.40.39.160.