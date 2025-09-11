bărbatul care a căzut cu trotineta la mediaș: luptă să trăiască, iar medicii sunt rezervați

Bărbatul de 58 de ani, care a căzut cu o trotinetă electrică, miercuri seara, pe o stradă din Mediaș, este în stare foarte gravă. El a fost transferat la Spitalul Județean din Sibiu.

Medieșeanul se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din orașul de domiciliu. La un moment dat, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. El s-a lovit grav la cap, astfel că, în momentul în care au ajuns echipajele medicale, era în comă. Ambulanța l-a dus de urgență la CPU Mediaș.

Bărbatul a fost transferat apoi la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu, pe secția Neurochirurgie, acolo unde a fost operat. Din păcate, starea lui este foarte gravă.

„Pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale în cursul nopții și se află la ATI. Din păcate, este în comă profundă iar prognosticul medicilor este rezervat”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.