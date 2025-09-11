bmw x6, dacia logan și land rover, printre zecile de mașini dispărute fără urmă din sibiu

Zeci de mașini înmatriculate în județul Sibiu sunt furate anul. Oamenii legii primesc sesizări cu privire la dispariția autoturismelor, motocicletelor și chiar și TIR-urilor. În majoritatea cazurilor, hoții sunt depistați rapid, însă rămân și cazuri nerezolvate.

O statistică furnizată de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu realizată de Serviciul Investigații Criminale arată că, până la finalul lunii august a acestui an, s-au înregistrat 11 dosare penale privind infracțiuni de furt auto. Anul trecut au existat 25 de sesizări de acest fel, iar în 2023, au fost înregistrate 36 de dosare penale pentru furturi de autoturisme. Datele arată că numărul infracțiunilor este în scădere în județ.

Ce mașini se fură din Sibiu

Potrivit datelor de pe site-ul Poliției Române, zeci de vehicule înmatriculate în județul Sibiu au fost furate în ultimii ani. Hoții nu țin cont de tipul mașinii, astfel că pe listă se regăsesc motociclete, remorci și semiremorci, autoturisme și autoutilitare, dar și camioane.

Printre mașinile furate se numără bolizi de lux precum BMW X6 și BMW X5 xDrive45e, cât și turisme produse de Land Rover, Dacia, Toyota și Volkswagen. De asemenea, printre autoutilitarele furate se regăsesc un Mercedes Atego 815, un Volkswagen Caddy și un Volkswagen LT46. În ceea ce privește camioanele furate, pe listă se regăsesc mărcile MAN, Volvo și Scania.

Hoții de mașini nu țin neapărat cont de tipul vehiculului, ci profită, în majoritatea timpului, de neatenția proprietarilor. „La nivelul unității nu există o statistică specifică privind mărcile ori tipurile de autovehicule sustrase. Totodată, nu se constată o creștere distinctă a furturilor de autoutilitare/autocamioane”, spun reprezentanții IPJ Sibiu într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Ce metode folosesc hoții

În majoritatea cazurilor, hoții profită de neatenția proprietarilor care își lasă mașinile descuiate și cu cheile în contact. De altfel, sunt cazuri în care hoții folosesc cheile potrivite pentru a deschide vehiculele și a fugi cu ele. „Furturile sunt comise prin diverse mijloace, utilizarea unor chei potrivite, contextul oferit de neglijența părților vătămate care au lăsat autovehiculele neasigurate ori în stare de funcționare, precum și ca urmare a faptului că unele autovehicule au fost abandonate pe domeniul public”, spun polițiștii.

Autorii sunt identificați într-un interval variabil de timp, în funcție de complexitatea cauzei. În anumite situații, identificarea se realizează într-un termen relativ scurt, dar există și cazuri cu mașini dispărute fără urmă. Cei care comit furturile încearcă să valorifice vehiculele, cât și să vândă piesele rezultate din dezmembrări pe piața comunitară.