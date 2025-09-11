casă cuprinsă de flăcări la agnita: intervenție rapidă a pompierilor

Pompierii au intervenit, joi, la Agnita pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casă.

Incendiu a izbucnit la o casă de pe strada Floreasca. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și un echipaj SMURD.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta în interiorul casei și în pod. Pompierii au limitat extinderea incendiului la întreaga casă și la vecinătăți. În urma incendiului care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 25 mp, au ars diferite elemente de mobilier și electrocasnice din interiorul casei, precum și bunuri depozitate la nivelul podului”, informează Slt. Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la niște cabluri electrice improvizate. Din fericire, nu au fost victime.