centrul pentru bolnavii oncologici din mediaș, inaugurat oficial / foto

Deschiderea oficială a centrului asociației „Trăim Ca’n Cer din Mediaș

Miercuri, 10 septembrie 2025, de la ora 17, a fost deschis oficial centrul de sprijin pentru bolnavii oncologici al asociației medieșene „Trăim Ca’n Cer”, situat pe strada I.G. Duca nr. 5. Spațiul a fost pus la dispoziția asociației cu titlu gratuit, de către Primăria Mediaș.

La acest eveniment au participat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, senatorii Nicoleta Pauliuc și Claudiu Vasile Răcuci, Mihaela Moga – președintele asociației „Trăim Ca’n Cer”, Daniel Fișer – doctor oncolog la Spitalul Municipal Mediaș, Elena Ucenic – doctor ginecolog, Ioana Coroi – life coach, Camelia Morariu – psiholog, reprezentanți ai direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, medici oncologi, psihologi specializați în tratamentul bolnavilor oncologici și diferiți colaboratori ai asociației.

„Trăim Ca’n Cer” are ca scop oferirea de sprijin persoanelor care suferă de afecțiuni oncologice, precum și familiilor acestora. Noul sediu va permite desfășurarea unor activități precum organizarea de grupuri de suport, întâlniri informative cu specialiști din diferite domenii, ateliere creative, dar și oferirea de sprijin logistic și emoțional pe parcursul tratamentului.

„Pe mine m-a impresionat în primul rând povestea pe care doamna Moga mi-a spus-o și ceea ce a spus că vrea să facă. Era într-o perioadă în care cred că trecea prin medicamentație și nu mi-a venit să cred că un om care se află într-o astfel de situație vine să spună că vrea să lupte pentru semenii săi. Extraordinar! Nu am făcut altceva decât să-i spun că fac tot ce ține de mine pentru a o ajuta, nu numai pe dânsa, ci pe toți cei care fac parte din această comunitate. Mă bucur că astăzi am reușit să ducem la bun sfârșit un astfel de proiect și că va face tot ce se poate pentru a da viață acestui spațiu, pentru că acolo e nevoie de viață. Vreau să le mulțumesc și celorlalte asociații care sunt reprezentate astăzi aici, pentru că fiecare în parte se ocupă de lucruri extrem de importante pentru comunitate și, în același timp, vreau să le mulțumesc și celor care au ales să sponsorizeze aceste activități care trebuie susținute”, a declarat primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.